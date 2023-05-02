Климентьева Екатерина Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климентьева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32271. КЛИМЕНТЬЕВА, ЕКАТЕРИНА ВИкентьева. Мщ. г. Бауска, 33 л., рд. въ г. Вейсенштейнѣ; — СПБ. С. П., 134, 135, 149, 18 и 1642 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 3 г. Исп. 4 Авг. 904.
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