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Иванова Евфросинья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Евфросинья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5210. ИВАНОВА ЕВФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА, 24 л., Вышневолоцк. у., Спировск. в., д. Карабихи. Н. С. 5 уч. Вышневолоцк. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.

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