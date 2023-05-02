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Померанцев Сергей Феопемлтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Померанцев
Имя
Сергей
Отчество
Феопемлтович
Дата исполнения приговора
03 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10524. Померанцев Сергей Феопемлтович, 27 л., Ярославск. г., г. Мышкина. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 106, 109, 112, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 3 янв. 926. Наст. приг. поглощен приговором того же суда от 30 дек. 925.

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