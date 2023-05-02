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Карасев Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карасев
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4315. КАРАСЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 32 л., Лужск. у., Городецк. в., д. Больших-Клабутиц. Н. С. 3 уч. Лужск. у. Ст. 153, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ІІ—24. 

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