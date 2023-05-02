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Павлов Василий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Василий
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27407. ПАВЛОВ, ВАСИЛИЙ, 42 л. Гр. Старорусск. у., Должинск. в., д. Сельца; — Н. С. 9 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. и 17 д. и р. 3. Исп. 29 июля 920.

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