Чулков Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чулков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13439. Чулков Иван Васильевич, 38 л., Усманск. у., д. Дебри. Н. С. 4 уч. г. Воронежа. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22 мая 926. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 1 уч. г. Воронежа, вст. в зак. силу 14 авг. 926.
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