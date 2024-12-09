Циндерман Ян Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циндерман
- Имя
- Ян
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 505
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155573. ЦИНДЕРМАНЪ. ЯНЪ іоганновъ. К. изъ сс.-п. Каинск. у., Верхне-Майзасск. в., д. Березовки, 44 л., рд. Юрьевск. у., въ Старо-Кутск. в.; — Омск. О. С. 22 Мая 909, 134, 135 и 1 ч. 1455 У., катораж. раб. 8 л. Исп. 2 Дек. 909. | 97 98755 1655 У. | 94 73079 170 М. | 95 60641 206 У. | 92 36400 169 М.
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