Шехабутдинова Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШехабутдинова Айша

Шехабутдинова Айша

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шехабутдинова
Имя
Айша
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12866. ШЕХАБУТДИНОВА АЙША, 30 л., Чембарск. у., Мачалейск. в., д. Кутевки. Астриханск. Губсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 6/ІѴ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close