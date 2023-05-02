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Зарников Денис Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зарников
Имя
Денис
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3395. ЗАРНИКОВ ДЕНИС АРТЕМЬЕВИЧ, 37 л., б. Царицынск. г., Хоперск. окр. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 11 м. 10 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ХІ—24. 

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