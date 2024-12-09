Коротов Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95246. КОРОТОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онь же Бубновъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сапожков. у., Чучковск. в., д. Завидова; — Рязан. О. С., 18 Мая 911, 152, 1654¹, 16543, 1 ч. 1653, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У. (2 прест.), арест. отд. 3 г. Исп. 15 Іюня 911. | 909 79236 170 М. | 904 98480 1647 У.
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