Будяев Тажетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будяев
- Имя
- Тажетдин
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130420. БУДЯЕВЪ, ТАЖЕТДИНЪ (онъ же Мухамайзариповъ). Башк. Челябин. у., Сартъ-Калмыкск. в., д. Больше-Султановой, 28 л.; — Троицк. О. С. 5 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1617 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 139287, арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909.
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