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Будяев Тажетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будяев
Имя
Тажетдин
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130420. БУДЯЕВЪ, ТАЖЕТДИНЪ (онъ же Мухамайзариповъ). Башк. Челябин. у., Сартъ-Калмыкск. в., д. Больше-Султановой, 28 л.; — Троицк. О. С. 5 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1617 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 139287, арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909.

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