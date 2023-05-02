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Отцовский Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Отцовский
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
9710. Отцовский Павел Федорович, 23 л., Даниловск. д., Любимск. в. Н. С. 6 р. Даниловск. у. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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