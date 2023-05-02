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Краснов Василий Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Василий
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25401. КРАСНОВ, ВАСИЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ, 39 л. Гр. Крапивенск. у., Московск. в., д. Выгорьковой; — Н. С. Сущевско-Мириинск. р. г. Москвы. Взяточнич., пр. р. 5 л. Исп. 8 июня 920.

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