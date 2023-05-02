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Коровенков Владимир Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровенков
Имя
Владимир
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
07 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
95214. КОРОВЕНКОВЪ, ВЛАДИМИРЪ Григорьевъ, 27 л. К. Алексин. у., Покровск. в., с. Ждамерова; — Московск. О. С., 3 Февр. 909, 114 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м. Исп. 7 Марта 909. | 907 25812 172 М. (укрыв.). | 905 4239 169 М. | 904 4693 169 М.

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