Рыбаков Мартин Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18685. РЫБАКОВ, МАРТИН АНТОНОВИЧ, 41 г. Гр. Городокск. у., Войханск. в., д. Муравицкой; — Н. С. 2 уч. Городокск. у. Убийство, лиш. св. 7 л., в т. ч. 5 л. условно, с зач. 4 м. и 5 д. пр. з. Исп. 28 апр. 920.
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