Пашкова Ерфросинья Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашкова
- Имя
- Ерфросинья
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7516. ПАШКОВА ЕРФРОСИНЬЯ ЯК0ВЛЕВНА, 18 л., Козловск. у , Песчанск. в, д Рахманиной. Самарск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 30 сент. 923
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