Гусев Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145034. ГУСЕВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Любимск. у. Заобнорск. в., д. Пичалева, 37 л.; — Ярослав. О. С. 16 Сент. 909, 131, 2 п. 134, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 37627, арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 2 Нояб. 909. | 905 12203 1655 У. | 901 10856 169 М. | 902 1282 1655 У. | 99 59549 170¹ М.
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