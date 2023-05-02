Цымбалюк Федор Иустинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цымбалюк
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иустинов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141025. ЦЫМБАЛЮКЪ, ФЕДОРЪ ІУСТИНОВЪ. К. Староконстантиновск. у. и в., с. Воронковцевъ, 42 л.; — Житомірск. О. С. 25 Апр. 909, 3 п. 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 27 Окт. 909. | 900 7424 169 М.
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