Соловьев Сергей Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8673. СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ, 17 л., Юхповск. у., Подсосновск. в., с. Александровского. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. 4 м. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.
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