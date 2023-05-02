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Соловьев Алексей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Алексей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
29045. СОЛОВЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 22 л. Гр. Угличск. у., Заозерск. в., д. Новое-Село; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л., в т. ч. 7 л. условно. Исп. 11 февр. 920.

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