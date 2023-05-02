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Дербенева Агапия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дербенева
Имя
Агапия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3851. ДЕРБЕНЕВА АГАПИЯ ПЕТРОВНА, 33 л., Тейковск. у., Лежневск. в. и с. Н. С. 3 уч. Тейковск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 сент. 923.

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