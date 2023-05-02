Забоева Татьяна Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забоева
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38442. ЗАБОЕВА, ТАТЬЯНА АЛЕКСѢева. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Перми, 28 л.; — Пермск. О. С., 2 ч. 1655 У., тюр. 3 г. Исп. 8 Янв. 909. | 908 17969 177 М. | 97 76168 49 М. | 902 74057 169 М. | 97 54020 169 М. | 902 2755 49 М. | 97 41732 49 М. | 900 92159 1655 У. | 97 9948 49 М. | 900 26032 49 М. | 93 49889 49 М. | 900 18162 49 М. | 93 42641 49 М. |99 78440 49 М. | 93 34573 49 М. | 99 33937 49 М. | 93 34572 49 М. | 99 10608 49 М. | 92 99491 49 М. | 99 10607 49 М. | 92 99490 49 М. | 98 77235 49 М. | 92 90039 49 М. | 98 69282 49 М. | 91 92021 49 М. | 98 55441 49 М.
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