Пасевич Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пасевич
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7489. ПАСЕВИЧ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г.,Киевск. г , Уманок. у., Христиновск. в. и с. В. Т. 12 Сибирск корп Ст . Ст. 204 и 205 п. «а», лиш. св. 1 г. Исп. 9 авг. 923.
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