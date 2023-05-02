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Черняев Афанасий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черняев
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 513
Источник
Скан
Оригинальная запись
155791. ЧЕРНЯЕВЪ, АФАНАСІЙ ИВАновъ. К. Харьков. у., в. и с. Руссколозовой, 32 л.; — М. С. 4 уч. Пятигорск. окр. 31 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.

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