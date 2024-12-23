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Ковалев Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
32322. КОВАЛЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Городокск. у., Дубининск. в., д. Тюка, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 114, 9 и 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 28 Марта 905. | 904 4323 1655 У. | 901 3453 172 М. | 901 60844 169 М.

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