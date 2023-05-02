Наймовская Марианна Ставиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наймовская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Ставиславова
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43383. НАЙМОВСКАЯ, МАРІАННА СТАвиславова. К. Велюн. у., гм. Радошевице, 27 л.; — М. С. 11 уч. г. Лодзи, 12, 1 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Мая 907. | 905 15443 169 М. | 97 1620 169 М. | 900 81319 1655 У. | 96 40794 169 М. | 98 38197 169 М. | 95 17814 169 М.
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