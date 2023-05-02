Марченко Герасим Филимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Филимонов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84716. МАРЧЕНКО, ГЕРАСИМЪ ФИЛИмоновъ (онъ же Коверинъ), 23 л. Мщ. г. Херсона, рд. г. ъ пос. Богоявленскѣ, Херсон. у.; — Херсон. О. С., 29 Марта 911, 2 ч. 1654¹ У., арест. отд. 6 л. Исп. 7 Мая 911. | 14 Апр. 909 г. У. Чл. О. С. по 1 уч. г. Николаева, 170¹ М., тюр. 6 м. | 906 50040 3 ч. 1655 У. | 900 65446 169 М. | 903 41740 170¹ М.
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