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Гуров Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуров
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3603. ГУРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Жиздринск. у., Людиновск. в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 96, 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923.

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