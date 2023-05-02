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Косырин Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косырин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6784. КОСЫРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10 л., Макарьевск. у., Работкинск. в., с. Чепино, Н. С. 3 уч. г. Астрахани, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 10 сент. 923.

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