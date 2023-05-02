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Ананьев Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
178. АНАНЬЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 45 л. Гр. Мологск. у., Веретейск. в., д. Иванцева; — Н. С. 7 р-на Мологск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно. Исп. 22 сент. 919.

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