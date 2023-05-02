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Федоров Михаил Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Михаил
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
21 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
29826. ФЕДОРОВ, МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 23 л. Гр. Алексинск. у., Афанасьевск. в., с. Каванского; — Н. С. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 21 мая 920. | 913 174824 172 М.

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