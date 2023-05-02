Гребенщиков Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребенщиков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31113. ГРЕБЕНЩИКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАсильевъ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Шипицинск. в., д. Верхненазаровой, 48 л., рд. Землян. у., Архангельск. в., въ с. Вислой Полянѣ; — Омск. С. П. (въ 3 р.), 556 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 17 Янв. 905. | 98 87572 1647 У. | 97 9320 172 М.
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