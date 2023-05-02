Богуцкий Терентий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богуцкий
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45325. БОГУЦКІЙ, ТЕРЕНТІЙ СТЕПАновъ. К. Балтск. у., в. и п. Голованевска, 19 л.; — М. С. 5 уч. Балтск. окр. (въ 3 р.), 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 21 Апр. 905. | 904 20562 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 19953.
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