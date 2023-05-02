Бобров Герасим Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45281. БОБРОВЪ, ГЕРАСИМЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Ишима, 17 л., рд. въ г. Данковѣ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 17 Мая 905. | 903 84336 172 М.
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