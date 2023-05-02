Барабин Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129841. БАРАбИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ. К. Новгородск. у., Соснинско-Пристанск. в., д. Дымна, 28 л.; — У. Чл. О. С. по Новгородск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Окт. 909.
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