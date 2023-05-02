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Барабин Александр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабин
Имя
Александр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129841. БАРАбИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ. К. Новгородск. у., Соснинско-Пристанск. в., д. Дымна, 28 л.; — У. Чл. О. С. по Новгородск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Окт. 909.

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