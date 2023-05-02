Буткус Осип Бернардов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуткус Осип Бернардов

Буткус Осип Бернардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буткус
Имя
Осип
Отчество
Бернардов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45512. БУТКУСЪ, ОСИПЪ БЕРНАРДОВЪ. К. Россіен. у., в. и м. Таурогена, 30 л., рд. т. же у., Ботокск. в., въ м. Гаврахъ; — М. С. мм. Таурогена и Юрбурга, Россіен. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 31 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close