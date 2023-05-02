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Пушкин Иван Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкин
Имя
Иван
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8070. ПУШКИН ИВАН РОМАНОВИЧ, 25 л., Эхирит-Булагатск. у., Косостейск. в., д. Курет. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 143, лиш. св. и пор. пр. 3 г. 4 м. Исп. 13 дек. 923.

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