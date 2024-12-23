Шаповал Иось Альтеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаповал
- Имя
- Иось
- Отчество
- Альтеров
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36799. ШАПОВАЛЪ, ІОСЬ АЛЬТЕРОВЪ (онъ же Шаповаловъ). К. Кіевск. у., Бышенск. в., м. Бышева, 22 л.; — Кіевск. О. С. (въ 6 р.), 9, 114, 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Марта 905. | 903 28847 1655 У. | 99 45323 169 М. | 902 18851 1655 У. | 99 8001 172 М. | 900 43437 1635 У.
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