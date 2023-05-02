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Губанов Степан Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губанов
Имя
Степан
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3530. ГУБАНОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ, 30 л., Перемышльск. у., Тырновск. в., д. Городниковой. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 июля 923.

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