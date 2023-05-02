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Ушакова Юлия Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушакова
Имя
Юлия
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
07 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12428. УШАКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 32 л., Нижне-Тагильск. окр. Н. С. 1 уч. Верхотурск. у. б. Екатеринбургск. г. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з с. 7/Ѵ—24.

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