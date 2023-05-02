Киселев Иван Лавров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лавров
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39532. КИСЕЛЕВЪ, ИВАНЪ ЛАВРОВЪ. К. Пошехон. у., Липенковск. в., д. Анкудинова, 29 л., рд. въ г. Любинѣ; — Ярослав. О. С., 2 п. 134 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Янв. 909. | 904 59307 1647 У. | 94 52170 169 М. | 903 32550 169 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 3653. | 96 17498 1647 У. | 94 11281 169 М.
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