Гуменюк Никифор Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуменюк
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46343. ГУМЕНЮКЪ, НИКИФОРЪ ОСИПОВЪ. К. Бердичев. у., Самгородск. в., д. Губина, 20 л.; — Кіев. О. С., 134, 135, 140 и 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.
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