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Муратов Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муратов
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4895. Муратов Михаил Тимофеевич, 31 л. Гр. Бельск, у., Никольск. в., д. Митюкова;— Н. С. 1 уч. Боровск, у. Кража, лиш. св. 1 г. с зач. 1 г. пр. з. Исп. 10 февр. 919.

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