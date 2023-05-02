Задорожный Влас Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задорожный
- Имя
- Влас
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15074. ЗАДОРОЖНЫЙ, ВЛАС ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Каменск. у., Гилево-Логовск. в. и с.; — С. 40 зап. стр. п-ка Зап.-Сибирск. окр. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 5 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.