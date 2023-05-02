Турал-Оглы Осман Хасанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турал-Оглы
- Имя
- Осман
- Отчество
- Хасанов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140207. ТУРАЛЪ-ОГЛЫ, ОСМАНЪ ХАСАНОВЪ. Турецко-подд., 18 л., рд. въ г. Сухумѣ, Черноморск. г.; — Г. С. 1 уч. г. Ялты 31 Іюля 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Авг. 909.
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