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Жидков Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жидков
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4644. ЖИДКОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., б. Витебск. г., Полоцк. у., Огруйск. в., д. Н.-Слобода. Алтайск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 7 нюня 923.

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