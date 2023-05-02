Безпрозванный Лейба Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпрозванный
- Имя
- Лейба
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71054. БЕЗПРОЗВАННЫЙ. ЛЕЙБА ИЦковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. ч. Игнатовки, Бѣлгородск. в., Кіевск. у., 23 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 9, 114, 134, 133 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 13 Іюня 907. | 906 672 1685 У. | 901 45893 172 М. (гдѣ свѣд. о возр. указ. невѣр.) | 905 19792 1655 У. | 901 45892 172 М. (гдѣ свѣд. о возр. указ. невѣр.) | 963 19798 170¹ М. | 900 44239 169 М.
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