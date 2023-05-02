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Матяшин Константин Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матяшин
Имя
Константин
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
24 март ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
26474. МАТЯШИН, КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Коврова; — Н. С. 1 уч. Ковровск. у. Прод. казен. имущ., лиш. св. 2½ г. Исп. 24 марта 290.

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