Буянов Александр Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буянов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 950. Буянов Александр Константинович, 32 л., Юрьевск. у., Джерзинск. в. Ив.-Вознесеиск. Г. С. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. 7м. П. в. з. с. 17/ІХ—26. Наст. приг. погл. приг. от 25/ѴІІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.