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Харламов Гавриил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харламов
Имя
Гавриил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
Источник
Скан
Оригинальная запись
140745. ХАРЛАМОВЪ, ГАВРІИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Рязани, 53 л.; — З. Н. 1 уч. Рязанск. у., 172 М. (участ.), тюр. 1½ Исп. 9 Окт. 909.

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